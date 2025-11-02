X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
মাহফুজ আলমের সঙ্গে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সাক্ষাৎ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৪আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৪
রবিবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএসআরএফের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা। 

রবিবার (২ নভেম্বর) বিকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে বিএসআরএফ সভাপতি মাসউদুল হক জানান, সচিবালয় বিটে কর্মরত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারী সাংবাদিকদের সচিবালয়ের ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তবে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জন্য ২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে পত্র পাঠানো হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বিএসআরএফ সভাপতি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারী সাংবাদিকদের জন্য সচিবালয়ের ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা চালুর বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া সচিবালয়ের ১ নম্বর গেটের পাশাপাশি ৫ নম্বর গেট দিয়েও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারী সাংবাদিকদের সচিবালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান।

এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বিএসআরএফ সভাপতির প্রস্তাব আন্তরিকভাবে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

সাক্ষাৎকালে বিএসআরএফ সহ-সভাপতি মাইনুল হোসেন পিন্নু, সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল্লাহ বাদল-সহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সচিবালয়সাংবাদিকমাহফুজ আলম
