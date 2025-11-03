ঐক্যমত না হলে সিদ্ধান্ত নেবে অন্তর্বর্তী সরকার: আসিফ নজরুল

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, জুলাই জাতীয় সনদে বেশকিছু বিষয় নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে এখন মন্তব্য করবো না। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা এ বিষয়ে আলোচনা করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দেবেন সেই প্রত্যাশা করছি। তারা যদি আলাপ-আলোচনা করেন, তাহলে আমাদের জন্য কাজটা খুব সহজ হয়। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা না দিতে পারেন অবশ্যই সরকার সরকারের মতো সিদ্ধান্ত নেবে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জুলাই সনদে উল্লেখিত কিছু বিষয় নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান ড. আসিফ নজরুল।
এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ১৫ বছর একসঙ্গে আন্দোলন করেছে। আমরা তাদের একটু সময় দিতে চাই। তারা এসব বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করে একমত হতে পারেন কিনা আমরা একটু দেখি।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা কোনও আল্টিমেটাম দেই নাই। আমরা অপেক্ষা করবো তারপর অবশ্যই সরকার সরকারের মতো সিদ্ধান্ত নেবে।