সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ কর্মকর্তাদের প্রাক প্রস্তুতি সভার নির্দেশ ইসির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯
নির্বাচন কমিশন ভবন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাক প্রস্তুতি সভা আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন সই করা এ সংক্রান্ত চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইতোমধ্যে সব আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যায়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ইসি সচিব আখতার আহমেদের সভাপতিত্বে গত ১৬ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে প্রাক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সভা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং সিনিয়র জেলা বা জেলা নির্বাচন অফিসারদের আওতাধীন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

আরও বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সরকারের ৩১ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সঙ্গে ইতোমধ্যে প্রাক-প্রস্তুতি সভা করেছে ইসি। এরই ধারাবাহিকতায় ইসির মাঠ পর্যায়েও এ সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করতে চায় নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি।

