X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্যাংককের সড়কে ধস, যেন প্রলয়ঙ্করী সিনেমার দৃশ্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০১আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০১
ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এক ভয়াবহ সড়ক ধসের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সকালে দুসিত জেলার সামসেন রোডে ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ চলার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলটি ভাজিরা হাসপাতালের সামনেই হওয়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, হঠাৎ করেই সড়কের বড় একটি অংশ ধসে মাটির নিচে চলে যায় এবং সেখানে বিশাল গর্ত তৈরি হয়। ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে নেটিজেনদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অনেকে মন্তব্য করেছেন, দৃশ্যটি যেন কোনও প্রলয়ঙ্করী সিনেমার দৃশ্যের মতো।

ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে বহির্বিভাগের সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার রোগীকে তাদের নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে দিতে হয়েছে।

ব্যাংকক গভর্নর চাদচার্ট সিত্তিপুন্ত স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নেশন থাইল্যান্ড-কে বলেন, আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ওপরে থাকা মাটি টানেলে প্রবাহিত হয়। এতে পার্শ্ববর্তী ভবনগুলোও হেলে যায়। তিনি জানান, সড়কের এক পাশ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও ধসে যাওয়া অংশে নরম মাটি ও পর্যাপ্ত সাপোর্টিং স্ট্রাকচার না থাকায় বিপর্যয় ঘটে।

ইন্টারনেটে ভিডিওটি নিয়ে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ লিখেছেন, এত কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে যাওয়া বিপজ্জনক। আরেকজনের মন্তব্য, এটা দেখাটা সত্যিই ভয়ের। অনেকে আবার কৌতুক করে লিখেছেন, এক রাতেই ব্যাংককের রাস্তা ভেঙে পড়লো!

এই দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষ বলেছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় এড়াতে নির্মাণকাজ ও মাটির গুণগত মান নতুনভাবে পরীক্ষা করা হবে।

Sudden road collapse shocks Bangkok this morning.
byu/Traditional_Worry573 ininterestingasfuck

 

সূত্র: টাইমস নাউ নিউজ

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াথাইল্যান্ড
সম্পর্কিত
সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারিতে বিশেষ সেলপাকিস্তানে কোটি টাকার বিয়ে, খতিয়ে দেখছে কর কর্তৃপক্ষ
সুপার টাইফুন রাগাসা’র তাণ্ডবে হংকংয়ে রেকর্ড বৃষ্টি, তাইওয়ানে নিহত ১৪
গ্র্যান্ড মুফতির মৃত্যু: সৌদি আরবের সব মসজিদে গায়েবানা জানাজার নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
নিজের রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে চলেছেন মাবিয়া
নিজের রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে চলেছেন মাবিয়া
বাংলাদেশেও বেজে উঠছে ডিক্যাপ্রিওর যুদ্ধের দামামা
বাংলাদেশেও বেজে উঠছে ডিক্যাপ্রিওর যুদ্ধের দামামা
আগামী নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের নতুন ভিত্তি: প্রধান উপদেষ্টা
আগামী নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের নতুন ভিত্তি: প্রধান উপদেষ্টা
আগামী নির্বাচন সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করবেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব
আগামী নির্বাচন সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করবেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media