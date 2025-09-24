X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উদ্বোধনের অপেক্ষায় ২ হাজার ফুট উঁচুতে নির্মিত সেতু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৭আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৮
রবিবার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে সেতুটি

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের কুইচৌ প্রদেশে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে নির্মিত সেতু হুয়াচিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ব্রিজ আগামী রবিবার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাদেশিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

সেতুটি পানির ওপর থেকে ৬২৫ মিটার (২০৫০ ফুট) উচ্চতায়। এর মূল স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৪২০ মিটার। এটি পাহাড়ি ক্যানিয়নের ওপর নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্প্যানের স্টিল ট্রাস সাসপেনশন ব্রিজ। এতে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক বায়ুপ্রতিরোধী নকশা।

প্রাদেশিক পরিবহন বিভাগের পরিচালক চাং ইয়িন জানান, সেতুটি চালু হলে দুই তীরের মধ্যে ভ্রমণ সময় দুই ঘণ্টা থেকে কমে দুই মিনিটে নেমে আসবে। 

সেতুর পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে পর্যটন অঞ্চল। তাতে থাকছে বানজি জাম্পিং, টাওয়ার টপ ক্যাফে ও ভূতাত্ত্বিক সংস্কৃতি জাদুঘর। বছরে দশ লাখেরও বেশি পর্যটক এখানে ভ্রমণ করবেন বলে আশা করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। তাদের মতে, সেতুটির কারণে স্থানীয় কৃষিপণ্যের বিক্রি বাড়বে এবং হোমস্টে, রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য ব্যবসার বিকাশও ঘটবে।

সূত্র: সিএমজি

/এএ/
বিষয়:
চীনবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
কলকাতার অধিকাংশ পূজা মণ্ডপ জলমগ্ন
শান্তিতে নোবেল পেতে চাইলে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করুন: ট্রাম্পকে ম্যাক্রোঁ
সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারিতে বিশেষ সেলপাকিস্তানে কোটি টাকার বিয়ে, খতিয়ে দেখছে কর কর্তৃপক্ষ
সর্বশেষ খবর
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: ভবিষ্যতের পথ কোনদিকে?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: ভবিষ্যতের পথ কোনদিকে?
কলকাতার অধিকাংশ পূজা মণ্ডপ জলমগ্ন
কলকাতার অধিকাংশ পূজা মণ্ডপ জলমগ্ন
ক্যানসার আক্রান্ত কামরুলের রিমান্ড বাতিল চাইলেন আইনজীবী
ক্যানসার আক্রান্ত কামরুলের রিমান্ড বাতিল চাইলেন আইনজীবী
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে হেনস্তার ঘটনায় আরও এক আসামি গ্রেফতার
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে হেনস্তার ঘটনায় আরও এক আসামি গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media