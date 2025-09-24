উদ্বোধনের অপেক্ষায় ২ হাজার ফুট উঁচুতে নির্মিত সেতু

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের কুইচৌ প্রদেশে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে নির্মিত সেতু হুয়াচিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ব্রিজ আগামী রবিবার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাদেশিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।
সেতুটি পানির ওপর থেকে ৬২৫ মিটার (২০৫০ ফুট) উচ্চতায়। এর মূল স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৪২০ মিটার। এটি পাহাড়ি ক্যানিয়নের ওপর নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্প্যানের স্টিল ট্রাস সাসপেনশন ব্রিজ। এতে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক বায়ুপ্রতিরোধী নকশা।
প্রাদেশিক পরিবহন বিভাগের পরিচালক চাং ইয়িন জানান, সেতুটি চালু হলে দুই তীরের মধ্যে ভ্রমণ সময় দুই ঘণ্টা থেকে কমে দুই মিনিটে নেমে আসবে।
সেতুর পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে পর্যটন অঞ্চল। তাতে থাকছে বানজি জাম্পিং, টাওয়ার টপ ক্যাফে ও ভূতাত্ত্বিক সংস্কৃতি জাদুঘর। বছরে দশ লাখেরও বেশি পর্যটক এখানে ভ্রমণ করবেন বলে আশা করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। তাদের মতে, সেতুটির কারণে স্থানীয় কৃষিপণ্যের বিক্রি বাড়বে এবং হোমস্টে, রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য ব্যবসার বিকাশও ঘটবে।
সূত্র: সিএমজি