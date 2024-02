আজকের নতুন বই

ছুটির দিনে জমজমাট ছিল অমর একুশে বইমেলা। বইপ্রেমী পাঠক ও ক্রেতা-দর্শনার্থীদের বিপুল উপস্থিতিতে সরব ছিল আজকের মেলাপ্রাঙ্গণ। পাঠকরা প্রিয় লেখকদের বই পড়তে ও সংগ্রহ করতে আজ বেলা ১১টা বাজতেই ভিড় শুরু করেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে ভিড়ও।

মেলায় কেউ ঘুরে ঘুরে পছন্দের বই কিনেছেন, কেউ ঘুরেফিরে শুধু ছবি তুলেছেন। আবার কেউ তাদের পছন্দের লেখকের বই খুঁজে বেড়িয়েছেন। এ ছাড়া ছবি-সেলফি তোলার হিড়িক তো আছেই।

বইমেলার প্রতিদিনের অনুষঙ্গ নতুন বই। মেলার নবম দিন শুক্রবারও (৯ ফেব্রুয়ারি) নতুন বই এসেছে ১৭১টি। এর মধ্যে গল্প ২৫, উপন্যাস ৩৭, প্রবন্ধ ১৩, কবিতা ৫৭, গবেষণা ২, ছড়া ১, শিশুসাহিত্য ১, জীবনী ২, রচনাবলি ১, মুক্তিযুদ্ধ ২, নাটক ১, বিজ্ঞান ৬, ভ্রমণ ১, ইতিহাস ১, রাজনীতি ২, চিকিৎসা স্বাস্থ্য ১, বঙ্গবন্ধু ১, রমা/ধাঁধা ১, ধর্মীয় ২, সায়েন্স ফিকশন ১, অনুবাদ ২, অভিধান ১, ও অন্যান্য ১৯টি।

বইয়ের নাম: ডাহুকের জল

লেখক: দেবদ্যুতি রায়

বিষয়: গল্পগ্রন্থ

প্রচ্ছদ: তাইফ আদনান

প্রকাশক: জলধি

মুদ্রিত মূল্য: ৩০০

বইয়ের নাম: নারীর গল্প, নারীবাদী ছোটগল্প

লেখক: আফসানা বেগম

বিষয়: কথাসাহিত্যি

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা

প্রকাশক: কথা প্রকাশ

মুদ্রিত মূল্য: ৬০০ টাকা

বইয়ের নাম: চন্দ্রাবতীর পুত্রগণ

লেখক: শেখ লুৎফর

বিষয়: গল্পগ্রন্থ

প্রচ্ছদ: আইয়ুব আল আমিন

প্রকাশক: জলধি

মুদ্রিত মূল্য: ৫০০

বইয়ের নাম: একজন লেখকের গল্প

লেখক: তানজিম তানিম

বিষয়: উপন্যাস

প্রচ্ছদ: আদনান আহমেদ

প্রকাশক: জ্ঞানকোষ

মুদ্রিত মূল্য: ২৭০ টাকা

বইয়ের নাম: Under the Veil of Metaphors

কবি: Nuren Mahnur Sukanna

বিষয়: কাব্যগ্রন্থ

প্রচ্ছদ: মারুফ তালহা

প্রকাশক: জলধি

মুদ্রিত মূল্য: ৩০০

বইয়ের নাম: স্মৃতির কয়েদি

লেখক: মিলন আব্দুল্লাহ

বিষয়: জীবন নির্ভর গল্প

প্রচ্ছদ: আব্দুর রউফ

প্রকাশক: হাসানাত সাইফুল

মুদ্রিত মূল্য: ২৭০