কাঁটাবনে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ২

রাজধানীর কাঁটাবনে পিকআপ ও ট্রাকের সংঘর্ষে একরাম হোসেন (৪২) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই জন। বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ৪টার দিকে কাঁটাবন মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
আহত ব্যক্তিরা হলেন– পিকআপ চালক মাসুদ রানা (৪২) ও তার ছেলে সালমান (১৬)। একরাম কিশোরগঞ্জের ভৈরব থানার আব্দুল মান্নানের ছেলে। বর্তমানে মিরাবাজার, পুবাইল এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। আহতরাও মিরাবাজার পুবাইল থাকেন।
সালমান জানায়, তার বাবা, একরামসহ সে পুবাইল থেকে পিকআপভ্যানে ভাঙারি মাল নিয়ে ঢাকায় দিকে আসছিল। মালামাল নামিয়ে ফেরার পথে কাঁটাবন মোড়ে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হয়।
মো. ফারুক বলেন, আহত অবস্থায় ওই তিন জনকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক একরামকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আহত দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।