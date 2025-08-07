X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
থার্ড টার্মিনাল চালু করাই প্রধান লক্ষ্য: বেবিচক চেয়ারম্যান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৩আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৩
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল  হাসান মাহমুদ সিদ্দিক

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল  হাসান মাহমুদ সিদ্দিক বলেছেন, এই মুহূর্তে থার্ড টার্মিনাল চালু করাই বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, আমি এখানে যোগদান করার পরপরই সব পক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক বৈঠক করেছি। সবারই স্বার্থ রক্ষা করে টার্মিনালটি চালু করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। দ্রুততার সঙ্গে যেন টার্মিনাল চালু করা যায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেবিচক সদর দফতরের কনফারেন্স রুম সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

বেবিচক চেয়ারম্যান হিসেবে এটি তার সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথম মতবিনিময়। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন,  থার্ড টার্মিনালের দিকে এখন সবার দৃষ্টি। এ কারণে আমার প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ  হচ্ছে— দ্রততার সঙ্গে এটি চালু করা।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বেবিচক  চেয়ারম্যান বলেন, আমরা ফ্লাইজোনের আশেপাশে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৩০০ ভবন  চিহ্নিত করেছি। এগুলোর বিষয় রাজউককে ইতোমধ্যে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। আশা করবো, তারা ব্যবস্থা নেবে।

তিনি আরও বলেন,  বেবিচকে যে দুর্নীতি হয় না, এটি আমি বলবো না।   এটি অস্বীকার করার উপায়ও নেই। কিন্তু  এগুলো রোধে কার্যকর ব্যবস্থা থাকবে। আমার চোখের সামনে দিয়ে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা কেউ দুর্নীতি করে পার পাবে না। আমরা সৎ থেকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করবো।

চেয়ারম্যান আরও বলেন, কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দ্রুত চালু হবে। অবকাঠামোগত কাজ এখনও কিছু বাকি আছে। এগুলো চলমান রয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে মিডিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা একে-অপরের হয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করতে চাই। এজন্য আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন, এটাই প্রত্যাশা করি।  মতবিনিময় সভায় বেবিচকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। 

বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরবেবিচক
