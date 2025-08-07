X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
আলোকচিত্রী শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনের মামলা হাইকোর্টে বাতিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১০
ড. শহীদুল আলম (ফাইল ফটো)

আলোকচিত্রী ড. শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট।

এ বিষয়ে জারিকৃত রুল যথাযথ ঘোষণা করে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি তামান্না রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

আদালতে শহীদুল আলমের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন ও ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল নোমান।

এর আগে ২০১৮ সালের ১২ আগস্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলায় আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। ওই বছরের ৬ আগস্ট রমনা থানায় শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল, আসামি শহীদুল আলম তার ফেসবুক টাইমলাইনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে কল্পনাপ্রসূত অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এর মাধ্যমে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণিকে শ্রুতিনির্ভর (যাচাই-বাছাই ছাড়া কেবল শোনা কথা) মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে উসকানি দিয়েছেন, যা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ ও অকার্যকর রূপে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করেছেন। আসামি শহীদুল ইসলাম আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ জনমনে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করেছেন।

পরে ওই মামলার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়। সে আবেদনের শুনানি নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলার আলোকচিত্রী ড. শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা কেন বাতিল করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট।

 

হাইকোর্টমামলা
মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড
ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি
আসকের বিবৃতি: অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে হতাশ করেছে
ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর, একাধিক দেশের আমদানিতে প্রভাব ফেলবে
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
