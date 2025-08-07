X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিলো ইসলামি ছাত্র আন্দোলন

ঢাবি প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩১আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩১
ডাকসুর সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সবার আগে সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিয়েছে ইসলামি ছাত্র আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকাল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভবনের নিচে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে এই ঘোষণা দেন তারা।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সম্ভাব্য ডাকসু পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে ভিপি পদে থাকবেন ইয়াছিন আরাফাত। জিএস খায়রুল আহসান মারজান, এজিএস পদে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিনসহ মোট ২৮ জন ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

প্যানেল ঘোষণা করে নেতারা বলেন, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সব নাগরিক অধিকার নিশ্চিতে ছাত্র রাজনীতি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একইসঙ্গে ছাত্র রাজনীতির নামে হল দখল, সিট বাণিজ্য, গেস্ট রুম-গণ রুম কালচার, চাঁদাবাজি, শিক্ষকদের মানহানি, ক্যাম্পাসকে মাদকের অভয়ারণ্যে পরিণত করা, খুন, ধর্ষণসহ সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রতিযোগিতাও হয়েছে ছাত্র রাজনীতির নামে। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণমূলক ছাত্র রাজনীতি সবসময়ই চর্চা করে আসছে এবং বিগত প্রায় তিন যুগ সব অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত থেকে শিক্ষার্থীবান্ধব ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে।

তারা বলেন, ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র সংসদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীবান্ধব অধিকার আদায়ের প্রতিযোগিতামূলক ছাত্র রাজনীতিতে বিশ্বাস করে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ। আর এটি বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন। তাই আমরা নিয়মিত ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে এসেছি। ডাকসু নির্বাচন আদায়ের আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্বদান ও সচেতনতামূলক গণসংযোগ চালিয়েছি।

তারা আরও বলেন, জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নিতেও আলোচনার সুযোগ আছে মনে করে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।

