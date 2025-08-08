সদ্য গঠিত ‘৭১ মঞ্চ’-এর নামে ভুয়া প্রচারণার অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সদ্য গঠিত ‘৭১ মঞ্চ’-এর নামে ভুয়া প্রচারণার অভিযোগ উঠেছে। ফেসবুকে ছড়ানো একটি প্রচারণায় দাবি করা হয়, ‘ড. কামাল হোসেন ও মুক্তিযোদ্ধা জেড. আই. পান্নার নেতৃত্বে ১৫ আগস্ট রাজধানীর ৩২ নম্বরে শোকমিছিল যাবে।’
এ বিষয়ে ‘৭১ মঞ্চ’-এর অন্যতম সদস্য জাহিরুল ইসলাম খান তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, “৭১ মঞ্চের নামে ড. কামাল হোসেন ও আমার নাম যুক্ত করে ১৫ আগস্ট ৩২ নম্বরে যাওয়ার কথা বলা সঠিক নয়।”
তার এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত এই আহ্বান ভুয়া এবং এর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পৃক্ততা নেই।