X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩০
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন (ফাইল ফটো)

বার্ধক্যজনিত রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) সিনিয়র জেল সুপার সুরাইয়া আক্তার জানান, গত ৪ আগস্ট মধ্যরাতে বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। প্রথমে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে অসুস্থ মোশাররফ হোসেনের উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত জামিন চেয়ে তার স্ত্রী আয়েশা সুলতানা প্রধান উপদেষ্টার কাছে লিখিত আবেদন করেছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে জানানো হয়েছে।

কয়েকটি গণমাধ্যমকে আয়েশা সুলতানা জানান, ‘গত ৪ আগস্ট মধ্যরাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কারাগার থেকে তাকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শারীরিক অবস্থাতার অবনতি হওয়ায়  আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার দ্রুত জামিন ও উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করেছি।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) মোশাররফ হোসেনকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

 

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
চিকিৎসাহাসপাতালজামিনপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন আজ থেকে সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু: প্রেস সচিব
পোড়া ঘায়ের চিকিৎসায় ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ ড্রেসিং আবিষ্কার চীনে
জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি
সর্বশেষ খবর
ফরিদপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০
ফরিদপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
ফাইনালের আগে জিম্বাবুয়েকে হারালো বাংলাদেশ
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে সিরিজফাইনালের আগে জিম্বাবুয়েকে হারালো বাংলাদেশ
গাজা দখল পরিকল্পনা: ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করলো জার্মানি
গাজা দখল পরিকল্পনা: ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করলো জার্মানি
সর্বাধিক পঠিত
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার
চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media