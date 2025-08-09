X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাতিয়ার নৌপথে ফেরি চালুর দাবিতে ঢাকায় মানববন্ধন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৪আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৪
হাতিয়ায় ফেরি চালুর দাবিতে মানববন্ধন

হাতিয়ার নদীপথে ঝুঁকিপূর্ণ নৌ-পারাপার বন্ধ করে ফেরি চালুর দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে হাতিয়া সম্মিলিত সামাজিক সংগঠন। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত হাতিয়া উপজেলার পাঁচশতাধিক বাসিন্দা অংশ নেয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নোয়াখালীর উপকূলীয় উপজেলা হাতিয়ার সঙ্গে জেলা সদর মাইজদীসহ সারা দেশের সংযোগ রক্ষায় মূল নির্ভরতা নৌপথ। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রলার এই পথে চলাচল করে। কিন্তু হাতিয়া-নোয়াখালী নৌরুটে ফেরি না থাকায় মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ ট্রলার কিংবা স্পিডবোট চলাচল করে।

তারা বলেন, এতে প্রায়শ দুর্ঘটনা ঘটছে, প্রাণহানির ঘটনাও রয়েছে। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ট্রলার চলাচল বন্ধ থাকলে হাতিয়া কার্যত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 

মানববন্ধনে বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হাতিয়ার নৌপথে যাত্রীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ, হয়রানি ও জিম্মি করে ভাড়া আদায় এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। জরুরি রোগী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, কর্মজীবী ও ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বক্তারা সরকারের প্রতি অবিলম্বে দ্বীপ হাতিয়াতে স্থায়ী ফেরি সার্ভিস চালুর আহ্বান জানান এবং দেরি করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, হাতিয়ার যাতায়াত ব্যবস্থা যেন ফিলিস্তিনের গাজার মতো। যেখানে জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। একজন রোগী বা কোনও গর্ভবতী মায়ের ইমার্জেন্সি নদী পারাপার হতে গিয়ে সন্তান হারাতে হয় এবং মৃত্যু বরন করতে হয়।

হাতিয়া সম্মিলিত সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ক ডা. মো জোবায়ের বলেন, হাতিয়ার জীবনমান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নৌপথ অপরিহার্য, আর নিরাপদ যাতায়াতে ফেরির কোনও বিকল্প নেই। তাই প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে দ্রুত ফেরি চালুর জোর দাবি জানাচ্ছি। 

সংগঠনের আরেক সমন্বয়ক মো. আয়াত হোসেন জুয়েল বলেন, ফেরি হাতিয়ার প্রায় ১০ লাখ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার।

সম্মিলিত সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ক ইসমাইল হোসাইন তাফসির ও মোহাম্মদ আলী বলেন, যদি ফেরি বাস্তবায়ন না করা হয় তাহলে সামনে আরও বড় কর্মসূচি দেওয়া হবে।

মানববন্ধনে হাতিয়ার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারাসহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ অংশ নেন। ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল— “ফেরি চাই, বঞ্চনা নয়”, “হাতিয়ার সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সরাসরি সংযোগ চাই” এবং “নৌযান হয়রানি বন্ধ করো”।

অধ্যাপক নঈম শামীম খানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির নেতা বিপি সাজ্জাদ, জামায়াতে ইসলামীর নেতা অ্যাডভোকেট শাহ মাহফুজুল হক চৌধুরী, ঢাকাস্থ হাতিয়া দ্বীপ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন যতন, হাতিয়া উপজেলার যুবদলের সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আরেফিন আলী ও সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, জামাতের নেতা তাফসির, হাতিয়ার কথা পত্রিকার সম্পাদক মো. কেফায়েত প্রমুখ।

/এএইচএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীমানববন্ধনফেরি চলাচল
সম্পর্কিত
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
গুপ্ত ও প্রকাশ্য কোনও রাজনীতিই চান না শিক্ষার্থীরাহল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
সর্বশেষ খবর
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media