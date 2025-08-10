X
হারুন-বিপ্লবসহ পলাতক ৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪
মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ ও বিপ্লব কুমার সরকার

পলাতক পুলিশ কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ, ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত ডিআইজি বিপ্লব কুমার সরকারসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার ৪০ জন কর্মকর্তার বিপিএম (বাংলাদেশ পুলিশ পদক) ও পিপিএম (রাষ্ট্রপতি পুলিশ) পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব তৌছিফ আহমদ সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনটি জারির তারিখ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) উল্লেখ করা হলেও আজ রবিবার (১০ আগস্ট) এ বিষয়ে জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে নিজ কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এমন ৪০ জন পুলিশ সদস্যের পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে এসব কর্মকর্তা পলাতক। পদক বাতিল হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছেন।

পুলিশ
