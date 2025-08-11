X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সাবেক ডিআইজি বাতেন ও তার স্ত্রীর এনআইডি ব্লকড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০
সাবেক ডিআইজি আব্দুল বাতেন

দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় রাজশাহী রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি আব্দুল বাতেন (বাধ্যতামূলক অবসর) এবং তার স্ত্রী নূরজাহান আক্তার হীরার জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) নম্বর ব্লকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দুদকের পক্ষে সংস্থার উপ-সহকারী পরিচালক মিনু আক্তার তাদের এনআইডি ব্লকের আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, আব্দুল বাতেনের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের এনআইডি নম্বর ব্লক করা আবশ্যক।

 

