X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ শেষ, থাকছে ‘না’ ভোট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:১১আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৭
বক্তব্য রাখছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কোনও আসনে একজন প্রার্থী থাকলে তিনি আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন না। এক্ষেত্রে একজন প্রার্থী থাকলে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ‘না’ ভোটের সঙ্গে।

সোমবার (১১ আগস্ট) কমিশন সভা শেষে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, কোনও আসনে একজন প্রার্থী থাকলে তিনি আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন না। এক্ষেত্রে ‘না’ ভোটের সঙ্গে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে ‘না’ ভোটের চেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বেশি ভোট পেলেই কেবল তিনি নির্বাচিত হবেন।

 ‘না’ ভোট নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যদি কোথাও একজন প্রার্থী হন, যিনি বিনা ভোটে নির্বাচিত হবেন, এক্ষেত্রে  ‘না’ ভোট থাকবে। যদি  ‘না’ ভোট বেশি হয়, তাহলে ফের নির্বাচন হবে। পরের নির্বাচনেও যদি একক প্রার্থী থাকে, তবে আর ভোট হবে না। ওই প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন। ভবিষ্যতে এই প্রভিশনটাকে কেউ যেন মিসইউজ করতে না পারে—  সেজন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সংশোধন আনতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি।

 

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচনভোট
সম্পর্কিত
তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সংশোধিত ভোটার তালিকায় মৃত মানুষের নাম
ফেব্রুয়ারিতে ভোটের বিষয়ে আপত্তি নেই জামায়াতের, তবে চায় পিআর পদ্ধতি
সর্বশেষ খবর
র‌্যাব বিলুপ্তির বিষয়টি সরকার দেখবে: র‌্যাব ডিজি
র‌্যাব বিলুপ্তির বিষয়টি সরকার দেখবে: র‌্যাব ডিজি
ফিলিপিনো জাহাজকে ধাওয়া করতে গিয়ে দুই চীনা জাহাজের সংঘর্ষ
ফিলিপিনো জাহাজকে ধাওয়া করতে গিয়ে দুই চীনা জাহাজের সংঘর্ষ
এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বদলি
৫ কোটি টাকার সৈকত সড়ক সমুদ্রে বিলীন, অনিয়মের সত্যতা পেলো দুদক
৫ কোটি টাকার সৈকত সড়ক সমুদ্রে বিলীন, অনিয়মের সত্যতা পেলো দুদক
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
বাছাইয়ে উত্তীর্ণ এনসিপিসহ ১৬ দল
বাছাইয়ে উত্তীর্ণ এনসিপিসহ ১৬ দল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media