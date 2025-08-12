‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিডর সংস্কারের আহ্বান

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার শ্রমিক নিয়োগ করিডর সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ শ্রম অধিকার-কর্মী অ্যান্ডি হল এবং অভিবাসন বিষয়ক গবেষক রহমান।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তারা। এদিন মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশি অভিবাসীরা রেমিট্যান্সের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে এবং কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার মতো দেশে অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া অভিবাসন করিডর উভয় দেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত। তবুও বাংলাদেশি শ্রমিকরা ঋণের দাসত্ব এবং আধুনিক দাসত্বের কারণে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন ও কাজসহ চরম শোষণের মুখোমুখি হচ্ছে।
২০২৪ সালে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে, এই শ্রমিকদের মধ্যে ৫ লাখেরও বেশি অর্থবহ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু এর পরিবর্তে নিয়োগ মধ্যস্থতাকারী, ভুয়া নিয়োগকর্তা, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উভয় দেশের ব্যর্থ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার কারণে নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিল। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে এই ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থায় মাত্র কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সি জড়িত রয়েছে, যেটি দুর্নীতি ও দায়মুক্তির ধারণা উত্থাপন করেছে, যা সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাকে দুর্বল করে।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় অভিবাসনের জন্য ব্যবহৃত এফডব্লিউসিএমএস এবং বেস্টিনেটের সঙ্গে জড়িত মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছ আচরণ এবং মূলত মানুষের দুর্দশার মাধ্যমে ব্যবসা করার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিযোগিতা এবং দুর্নীতিবিরোধী আইন লঙ্ঘন ছাড়াও, সীমান্তের ওপারে অনানুষ্ঠানিক অর্থ স্থানান্তরের ডকুমেন্টস ছাড়া প্রমাণ করা কঠিন এবং এতে চাঁদাবাজির ব্যয় এবং নির্যাতনের মুখোমুখি শ্রমিকদের দুর্ভোগ অনস্বীকার্য।
শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় সাধারণত সাড়ে চার লাখ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যেখানে সরকার নির্ধারণ করেছে ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। দরিদ্র গ্রামবাসীদের এর ফলে তীব্র ঋণের দাসত্ব হয়। এতে করে অনেকেরই সম্পত্তি বন্ধক বা বিক্রি করতে হয়, সন্তানদের শিক্ষা বিসর্জন দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যসেবা নষ্ট হয়। অনেকের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। নিয়োগ মধ্যস্থতাকারী, ভুয়া নিয়োগকর্তা এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা মালয়েশিয়ায় জোরপূর্বক শ্রম ও আধুনিক দাসত্বের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের পাচারের একটি অপরাধী সিন্ডিকেট এমন একটি অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা বিতর্ক ও নির্যাতনে আবৃত। এসব শ্রমিক মালয়েশিয়ায় আসার পর প্রায়ই বেকার এবং চরম নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অনেক নিয়োগকর্তা ভুয়া এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চাকরির অস্তিত্ব নেই। জীবন্ত নরকে আটকা পড়ে শ্রমিকরা।
এতে আরও বলা হয়, ঋণের দাসত্ব, কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত, চলাফেরার সীমিত স্বাধীনতা, নিম্ন মানের আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যের সীমিত অ্যাক্সেসের মতো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে শ্রমিকদের। অনেকের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং অত্যাচারী ও রক্ষকদের হাত থেকে বাঁচতে ঝুঁকি নিয়ে নিয়োগকর্তা বদলের জন্য পালিয়ে যায়। তারপরও প্রতিনিয়ত অপরাধীরা এই অমানবিক ও বাজে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ফায়দা লুটতে থাকে। ব্যাপক ও বারবার অনিয়মের কারণে গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন চার দফায় বন্ধ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে মাইগ্রেশন করিডর বিশৃঙ্খলায় পড়লে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক ঢাকায় আটকা পড়েন। সম্প্রতি তাদের মালয়েশিয়ার একটি নির্মাণ খাতে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই শ্রম অভিবাসন করিডর বরাবরই মিডিয়ার তীব্র নজরদারির মধ্যে রয়েছে। আমরা ২০২৪ সালে এই বিষয়টিকে আরও আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য জাতিসংঘে অভিযোগের মাধ্যমে চাপ দিয়েছি। এই প্রতারণার পেছনের মাস্টারমাইন্ডদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তও হয়েছে। কিন্তু এখনও জবাবদিহি বা ন্যায়বিচারের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হতাশাজনকভাবে, উভয় দেশে প্রশাসন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দৃঢ়তা নেতাদের ছাড়িয়ে যায়। এর পেছনে যারা আছে তারা যদি এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি ব্যক্তিদের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হয় তবে তা উদ্বেগের।
বিবৃতিতে বলা হয়, মালয়েশিয়ার অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রায়ই সমালোচনার মুখে পড়ে। পদ্ধতিগতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দায়মুক্তির অনুমতি দিয়ে আইনের শাসনকে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। নেপাল মালয়েশিয়ার অভিবাসন কোরিডরেও এখন উদ্বেগ বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ভঙ্গুর নিয়োগ এবং অভিবাসন ব্যবস্থা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে, যা তাদের সংস্কার এজেন্ডা এবং সরকারি বাজেটে অভিবাসী অধিকারকে সামান্য অগ্রাধিকার দিয়ে শোষণের জন্ম দেয়। বিএনপির ৩১ দফা প্রস্তাব কিংবা জামায়াতে ইসলামীর ৪১ দফা পরিকল্পনা কোনোটিই অভিবাসীদের প্রয়োজন পূরণে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদর্শন করে না, বরং তাদের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখা দেয়। একগুঁয়েমির ব্যাপার হলো, বাংলাদেশিদের নিয়োগ ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই অভিবাসন করিডর পুনরায় চালু করার বিষয়ে গত মে মাসে ঢাকা ও কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের বিষয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, গত দশকে মালয়েশিয়ায় লাখ লাখ বাংলাদেশির নির্যাতন থেকে যে দুঃখজনক শিক্ষা নেওয়া হয়েছে তা এখনও পুরোপুরি স্বীকার করা হয়নি এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়নি। মালয়েশিয়ার রিক্রুটমেন্ট করিডর নিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার ও তদন্ত বন্ধে মালয়েশিয়ার সাম্প্রতিক অনুরোধে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন জানিয়েছে, মালয়েশিয়া অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ছিল না। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে অবৈধ নিয়োগ ব্যবস্থার তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া বা ক্ষতির এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কাউকে দোষী বলে দাবি না করা, নিষ্ঠুরভাবে অপব্যবহারকে অস্বীকার করা, জবাবদিহি রোধ করা এবং আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ন করে অবমাননাকর অভিবাসন করিডর পুনরায় চালু করার এই বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি লাখ লাখ শোষিত শ্রমিকের কণ্ঠস্বরকে পদদলিত করে।
এতে বলা হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের ভেঙে পড়া নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কারে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার কয়েক দশকের পুরোনো ব্যর্থতাকে কেবল আরও জোরদার করে। এটি ন্যায়বিচারের অনুসরণকে বাধা দেয় এবং মানবিক মর্যাদার অবমাননা। দুই দেশের মধ্যে অভিবাসন নিয়ে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক শ্রমিকদের শোষণ, অবৈধ মুনাফা মাস্টারমাইন্ডদের হাতে তুলে দেওয়া এবং আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ন করার সুযোগ করে দেয়। উভয় সরকারই এই ক্রমাগত অবমাননাকর অভিবাসন করিডরের লাখ লাখ ভুক্তভোগীকে ব্যর্থ করবে যদি তারা এর সংস্কার না করে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর উচিত ২০২৪ সালের প্রথম দিকে উভয় সরকারের কাছে এই উদ্বেগগুলো আবার উত্থাপন করা। কূটনীতিক এবং গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন অ্যাক্টর যাদের কার্যক্রম এই অভিবাসন করিডরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তাদেরও এ নিয়ে কথা বলা উচিত।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় আনোয়ার ইব্রাহিম এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে আজকের বৈঠকের ফলে যদি বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে অবমাননাকর অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার আবারও জয়লাভ হয়, মৌলিক মানবাধিকারকে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে তা আরও লাখ লাখ বাংলাদেশিকে আধুনিক দাসত্বের ঝুঁকিতে ফেলে দেবে।