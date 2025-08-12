X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
হাইকোর্টের এজলাসে ঢোকার সময় ইয়াবা, মদ ও হেরোইনসহ আটক ১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৪
পুলিশ হেফাজতে আট তরুণ (কালো টিশার্ট পরা)

হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে প্রবেশের সময় বিভিন্ন ধরনের মাদকসহ এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় থেকে অ্যানেক্স কোর্ট বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখে তল্লাশি চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে।

এসময় আটককৃত তরুণের কাছ থেকে চার পিস ইয়াবা, এক বোতল মদ, সিগারেটের ভেতর লুকানো হেরোইন, ৫টি মোবাইল ফোন এবং বেশ কয়েকটি গ্যাস লাইট উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে— ওই ব্যক্তি আদালতের ভেতরে অবৈধ মাদকসহ প্রবেশের চেষ্টা করছিল। তার নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

 

বিষয়:
হাইকোর্টমাদক দ্রব্যইয়াবাআটক
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media