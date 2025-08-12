X
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন পুলিশ কনস্টেবল বাবলু চন্দ্র রায় (৪০)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় কর্মরত। বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে যাত্রাবাড়ীর কুতুবদিয়া চেকপোস্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত কনস্টেবলকে গুরুতর অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ইফাত।

এসআই ইফাত জানান, একটি মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কনস্টেবল বাবলু চন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকার সিএমএম কোর্টে আসেন। ভোরে বাস থেকে নেমে চেকপোস্ট এলাকায় পৌঁছালে কয়েকজন ছিনতাইকারী অতর্কিতে হামলা চালায়। তারা তার বাম পা ও হাতে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করে এবং তার মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে ভর্তি করে। চিকিৎসকরা জানান, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়, তবে শারীরিকভাবে বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতার অভিযান শুরু করেছে।

 

বিষয়:
পুলিশছিনতাইঢামেক হাসপাতালছিনতাইকারীআহতযাত্রাবাড়ী
