X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক পেলো বাংলাদেশ পুলিশের নারী কন্টিনজেন্ট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশবাংলাদেশ পুলিশের নারী কর্মকর্তারা (ফাইল ফটো)

গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্বরত বাংলাদেশ পুলিশের নারী কন্টিনজেন্ট ব্যানএফপিইউ-১ অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক লাভ করেছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এ পদক প্রদান করা হয়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে তথ্য জানিয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি বিনতোউ কেইটা। এছাড়া, মনুসকো পুলিশ কম্পোনেন্টের প্রধান এবং ভারপ্রাপ্ত কমিশনার জেনারেল অ্যালেন বামেনু  উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্যানএফপিইউ-১, রোটেশন-১৭ এর কন্টিনজেন্ট কমান্ডার পুলিশ সুপার কাজী রুবাইয়াত রুমী।

পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন ১৭৮ জন শান্তিরক্ষী— যাদের মধ্যে ৬৮ জন নারী। এছাড়া মনুসকো কিনশাসার বিভিন্ন সেকশনে কর্মরত ২৩ জন ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ অফিসার (আইপিও) ব্যানএফপিইউ-১ এর সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে পদক গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি বিনতোউ কেইটা তার বক্তব্যে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারত্ব, দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি নারী শান্তিরক্ষীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে জাতিসংঘের জেন্ডার ইকুয়ালিটি ও নারী ক্ষমতায়ন ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। নারী শান্তিরক্ষীদের অবদানের জন্য তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

জেনারেল অ্যালেন বামেনু তার বক্তৃতায় ব্যানএফপিইউ-১ এর অপারেশনাল দক্ষতা, জনসম্পৃক্ততা এবং স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের প্রশংসা করেন। তিনি বিশেষভাবে পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, যৌথ টহল কার্যক্রম এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ সফলভাবে পরিচালনার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস কুমার পাল প্যারেড মার্শালের দায়িত্ব পালন করেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাসরিন আক্তার ছিলেন প্যারেড কমান্ডার। এছাড়া আইপিও সদস্যবৃন্দ ও মনুসকোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্যানএফপিইউ-১ কন্টিনজেন্টটি ২০২৪ সালের ২৭ মে থেকে কঙ্গোতে কাজ শুরু করে এবং তখন থেকেই দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে।

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
পুলিশজাতিসংঘবাংলাদেশি শান্তিরক্ষী
সম্পর্কিত
‘২ লাখ টাকা’ না পেয়ে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর মামলা, দুই পুলিশ সাময়িক বরখাস্ত
মৌচাকে গাড়িতে ২ মরদেহ: স্বজনদের অভিযোগ হত্যাকাণ্ড
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য আহত
সর্বশেষ খবর
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে’
গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে’
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
নৌবাহিনীর সহায়তায় ‘ডিফেন্স জার্নালিজম’ কর্মশালা
নৌবাহিনীর সহায়তায় ‘ডিফেন্স জার্নালিজম’ কর্মশালা
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media