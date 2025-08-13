X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আরও ৫ মামলায় বিএসবির খায়রুলের ১৩ দিনের রিমান্ড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫১আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫১
আদালত চত্বরে খায়রুল বাশার বাহার (ফাইল ছবি)

বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৬৭ হাজার ৯৮৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রতারণার পৃথক ৫ মামলায় ‘বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক’-এর মালিক মো. খায়রুল বাশার বাহারের ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

বুধবার (৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালত এ আদেশ দেন। এদিন তাকে আদালতে হাজির করে ৫ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সর্বমোট ৪৪ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শামদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

শুনানিতে শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, ‘আসামির বিরুদ্ধে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় পাঠানোর কথা বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আজ আদালতে পাঁচটি মামলায় রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় তার সন্ত্রাসীবাহিনী দিয়ে ভুক্তভোগীদের ওপর হামলা ও মারধরের অভিযোগও আছে। প্রতারণা টাকা কী করেছে? তার সঙ্গে আর কে কে জড়িত? এসব তথ্য উদঘাটনে তার ৪৪ দিনের দিনের রিমান্ড চাচ্ছি।’

এর আগে গত ১৪ জুলাই দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডি থানাধীন রোড নং-০৪ এর একটি ভবনের নিচতলা থেকে খায়রুল বাশার বাহারকে গ্রেফতার করা হয়। পর দিন ১৫ জুলাই ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন মাজিস্ট্রেট মো. ছানাউল্ল্যাহর আদালত তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়। ৬ আগস্ট এক মামলায় তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ওই মামলার রিমান্ড শেষে আবারও আজ তাকে কারাগারে হাজির করে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
সম্পর্কিত
জিএম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের তিন মামলায় বাদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ
স্ত্রীসহ বাফুফের সহ-সভাপতি ফাহাদ করিমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা 
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের সাক্ষাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের সাক্ষাৎ
দৈনন্দিন হাঁটার ৭ বৈজ্ঞানিক উপকারিতা
দৈনন্দিন হাঁটার ৭ বৈজ্ঞানিক উপকারিতা
ধমক দিয়ে নির্বাচনি অভিযাত্রা থামিয়ে রাখা যাবে না: ডা. জাহিদ
ধমক দিয়ে নির্বাচনি অভিযাত্রা থামিয়ে রাখা যাবে না: ডা. জাহিদ
এরপরও দূরত্ব চাইলে ভেবে দেখতে হবে আপনারা কী চান: আন্দোলনকারীদের স্বাস্থ্যের ডিজি
এরপরও দূরত্ব চাইলে ভেবে দেখতে হবে আপনারা কী চান: আন্দোলনকারীদের স্বাস্থ্যের ডিজি
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media