X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাষ্ট্রপতিকে শপথ কে পড়াবেন, মতামত জানতে ৭ অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৬আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৬
হাইকোর্ট ভবন (ফাইল ছবি)

রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে স্পিকারের শপথ পড়ানো সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনীর বিধান প্রশ্নে রুলের ওপর পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ২৬ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে স্পিকার নাকি প্রধান বিচারপতি শপথ পড়াবেন, এ বিষয়ে মতামত জানতে ৭ জন অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু) নিয়োগ দিয়েছেন আদালত।

সাত অ্যামিকাস কিউরি হলেন- সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট প্রবীর নিয়োগী, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ড. শাহদীন মালিক, অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম, ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান ও ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে রিটের পক্ষে ‍শুনানি করেন ব্যারিস্টার ওমর ফারুক।

এর আগে, রাষ্ট্রপতিকে দেশের প্রধান বিচারপতি শপথ পাঠ করানো–সংক্রান্ত বাহাত্তরের সংবিধানের বিধান পুনর্বহালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা চেয়ে গীতিকবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী গত ১০ মার্চ রিট করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ১১ মার্চ হাইকোর্ট রুল জারি করেন।

‘রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করাবেন’ বাদ দিয়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর স্পিকারের পড়ানো সংক্রান্ত বিধান কেন বাহাত্তরের মূল সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না এবং সংশোধনীর অংশটুকু কেন বাতিল (শুরু থেকেই) হবে না, তা জানতে চাওয়া হয় রুলে। আইনসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব ও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

/বিআই/এমএস/
বিষয়:
হাইকোর্টরাষ্ট্রপতিহাইকোর্ট রিট
সম্পর্কিত
লুট হওয়া পাথর আগের জায়গায় ফেলার নির্দেশ হাইকোর্টের
সাদাপাথর লুটকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা চেয়ে রিট
সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রশ্নে রায় ২ সেপ্টেম্বর
সর্বশেষ খবর
উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি, দিল্লিতে বন্যা ও যানজট, রেড অ্যালার্ট জারি
উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি, দিল্লিতে বন্যা ও যানজট, রেড অ্যালার্ট জারি
নগদকে পাঠানো চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্টীকরণ
নগদকে পাঠানো চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্টীকরণ
এলডিসি থেকে উত্তরণে সময় বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের
এলডিসি থেকে উত্তরণে সময় বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের
নিবন্ধনের জন্য ইসির বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রশ্ন
নিবন্ধনের জন্য ইসির বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রশ্ন
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media