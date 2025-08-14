X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮
আদালত (প্রতীকী ছবি)

শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ ওঠায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামীম ইকবাল, তার স্ত্রী হাসিনা ইকবাল এবং এস এম এগ্রোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনহাজুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ এ তথ্য জানান।

আজ দুদকের পক্ষে সংস্থার সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম ওই তিন জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, এস এম শামীম ইকবালসহ তিন জনের বিরুদ্ধে এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তারা দেশত্যাগেরর চেষ্টা করছেন। শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধানকালে তারা দেশত্যাগ করলে সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তারা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন এ জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতদুদক
সম্পর্কিত
‘পুলিশের পোশাকে সেদিন হিন্দি কথা বলতে শুনি’: ট্রাইব্যুনালে সাক্ষির জবানবন্দি
সাদাপাথর লুটপাটের সত্যতা পেয়েছে দুদক, পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নীরব
আরও ৫ মামলায় বিএসবির খায়রুলের ১৩ দিনের রিমান্ড
সর্বশেষ খবর
জনগণ প্রত্যাশা করে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে: দুদু
জনগণ প্রত্যাশা করে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে: দুদু
সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না, আড়িপাতা প্রসঙ্গে প্রেস সচিব
সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না, আড়িপাতা প্রসঙ্গে প্রেস সচিব
মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্সের পলিসি বিপণন শুরু
মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্সের পলিসি বিপণন শুরু
৭ বছর আগে গুমের ঘটনায় মামলা, পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ
৭ বছর আগে গুমের ঘটনায় মামলা, পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media