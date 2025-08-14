মুন্নী সাহা ও তার স্বামীর সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি

সাংবাদিক মুন্নী সাহা ও তার স্বামী মো. কবীর হোসেনের সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।
তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য রয়েছে দুদকের কাছে। সেটার সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য তাদের প্রতি এ সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়।
আক্তার হোসেন জানান, দুদকের অনুসন্ধানের সময় পাওয়া রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায়, সাংবাদিক মুন্নী সাহার নামে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১ কোটি ৮৫ লাখ ৩২ হাজার ৪০০ টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ১১ কোটি ৯৬ লাখ ১৭ হাজার ৭৪৯ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত তার গ্রহণযোগ্য আয় ৩ কোটি ২৪ লাখ ২৩ হাজার ৫১৩ টাকা এবং ব্যয় ২ কোটি ৫০ লাখ ৩০ হাজার ২৫৬ টাকার তথ্য পাওয়া যায়। ফলে ব্যয় বাদে তার সঞ্চয় ৭৩ লাখ ৯৩ হাজার ২৫৭ টাকা। অর্থাৎ তার সঞ্চয়ের চেয়ে সম্পদের পরিমাণ ১৩ কোটি ৭ লাখ ৫৬ হাজার ৮৯২ টাকা বেশি। যা জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।
অপরদিকে মুন্নী সাহার স্বামী মো. কবীর হোসেনের নামে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ২ কোটি ১২ লাখ ৪ হাজার ১৩৫ টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ১৪ কোটি ৫৫ লাখ ৮৯ হাজার ২০৫ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। একই অর্থবছর পর্যন্ত তার গ্রহণযোগ্য আয় ৮ কোটি ১৭ লাখ ৪২ হাজার ৭২৫ টাকা। ব্যয় ৮৩ লাখ ৮৬ হাজার ৪০২ টাকা। ব্যয় বাদে সঞ্চয় ৭ কোটি ৩৩ লাখ ৫৬ হাজার ৩২৩ টাকা। তার সঞ্চয় অপেক্ষা সম্পদের পরিমাণ ৯ কোটি ৩৪ লাখ ৩৭ হাজার ১৭ টাকা বেশি। যা তার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।
আক্তার হোসেন জানান, মুন্নী সাহা ও তার স্বামী মো. কবীর হোসেনের নামে অর্জিত সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং এসব সম্পদের আয়ের উৎসের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য দুদক আইনে সম্পদ বিবরণীর আদেশ জারি করা হয়।