X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কারামুক্ত হয়েছেন অভিনেত্রী শমী কায়সার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ আগস্ট ২০২৫, ০০:৪৭আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০০:৪৭
শমী কায়সার (ফাইল ফটো)

উত্তরা পূর্ব থানার দুটি হত্যাচেষ্টা মামলা থেকে জামিনের পর অভিনেত্রী শমী কায়সার কারামুক্ত হয়েছেন। 

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত ১০টা ৪০ মিনিটে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি কারামুক্ত হন।

কারা সদর দফতরের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (অ্যাডিশনাল আইজি প্রিজন্স) মো. জাহাঙ্গীর কবির এ তথ্য জানান।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর রাতে উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ৬ নম্বর রোডের ৫৩ নম্বর বাসা থেকে শমী কায়সারকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় পৃথক দুটি হত্যাচেষ্টা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। 

গত ১০ আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি এএসএম আবদুল মবিন ও বিচারপতি মো. জাবিদ হোসেন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তাকে জুবায়ের হাসান ইউসুফ হত্যাচেষ্টা মামলায় জামিন দেন। এ ছাড়া ইশতিয়াক মাহমুদ নামে এক ব্যবসায়ীকে ‘হত্যাচেষ্টার’ মামলায় তিনি জামিন পান। তার বিরুদ্ধে অন্য কোনও মামলা না থাকায় তিনি কারামুক্ত হয়েছেন।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
কারাগারজামিনশমী কায়সার
সম্পর্কিত
জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ 
জামিন পেলেন প্রিন্স মামুন
গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশে হামলা: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কারাগারে
সর্বশেষ খবর
সংগ্রাম-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় জীবনের ৮১ বছরে খালেদা জিয়া
সংগ্রাম-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় জীবনের ৮১ বছরে খালেদা জিয়া
জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ 
জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ 
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media