১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে কমিটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৪আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৪
একজন জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ওঠা নারী নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তে উচ্চপদস্থ কমিটি গঠন করেছে সেনাসদর। ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি প্রচারিত হওয়ার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ প্রচারিত হয়েছে। অভিযোগকারী এক সাবেক সেনা কর্মকর্তার প্রাক্তন স্ত্রী। ওই সাবেক সেনা কর্মকর্তা আগে একটি চাঞ্চল্যকর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নারী নির্যাতনের অভিযোগটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার আগেই এ সম্পর্কে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানতে পারে এবং তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। তবে অভিযোগকারী নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ঘটনাটির সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যথাযথ সাবধানতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল। ইতোপূর্বেই অভিযুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনাটির প্রকৃত সত্য উদঘাটনে একটি উচ্চপদস্থ তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এছাড়া, সেনাবাহিনী থেকে কোনও সদস্য বরখাস্ত হলে নিয়ম অনুযায়ী তার চিকিৎসা, সরকারি বাসস্থান বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। তবে ওই সাবেক সেনা কর্মকর্তার সন্তানের এসএসসি পরীক্ষা বিবেচনায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারটিকে সাময়িকভাবে সরকারি বাসস্থানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়।

আইএসপিআরবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
