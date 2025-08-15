X
মোহাম্মদপুরে বই পোড়ানোর ঘটনায় জড়িতদের দুঃখ প্রকাশ, দাবি অধ্যক্ষের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মাঠে পড়ে থাকা বই

রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গ্রন্থাগারে ঢুকে বইয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা বইয়ে আগুন ধরানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা ক্ষমা চেয়েছে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. এইচ এম অলিউল্লাহ।

স্থানীয়রা বলছেন— বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা বই ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের তথ্যভিত্তিক অন্যান্য বইও পোড়ানো হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) বই পোড়ানোর ঘটনাটি বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

অভিযোগ ওঠে, ওই গ্রন্থাগারে শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই থাকায় ছাত্রদলের ছেলেরা তা পুড়িয়ে দিয়েছে। কলেজের ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান তুহিনের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটানো হয়।

তবে কলেজের অধ্যক্ষ ড. এইচ এম অলিউল্লাহ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ছাত্রদলের ছেলেরা জানিয়েছে— অন্যরা বইয়ে আগুন দিয়েছে। তারা যে বইগুলো নিয়েছিল, আমি তা জানতাম না।’ ঘটনার সময় মিটিংয়ে তিনি ছিলেন বলে জানান অধ্যক্ষ ।

অধ্যক্ষ ড. এইচ এম অলিউল্লাহ বলেন, তারা (বই পোড়ানোর সঙ্গে জড়িতরা) এ ঘটনার জন্য স্যরি বলেছেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, কলেজ মাঠে স্তূপ আকারে থাকা কিছু বই পুড়ে ধোঁয়া উড়ছে। ঘটনাস্থলে থাকা ওই কলেজের ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান তুহিন সাংবাদিকদের বলেন, শেখ হাসিনার পতনের পরেও সাবেক সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানকের ভবন উদ্বোধনের ফলকগুলো আছে। এগুলো কলেজ কর্তৃপক্ষ সরায়নি। পরে আমাদের কর্মীরা সেসব খুলে ফেলে। আমাদের সংগঠনের কেউ নয়— এমন একজন আমাদের ওপর দায় চাপাতে বইয়ে আগুন দেয়, বলেন ছাত্রদলের নেতা তুহিন।

তিনি দাবি করেন, লাইব্রেরিয়ানের খারাপ আচরণের কারণে তারা লাইব্রেরি থেকে বইগুলো নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে যান। কিন্তু অধ্যক্ষ তখন মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় বইগুলো মাঠে এনে রাখা হয়। এসময় আমাদের সংগঠনের কেউ নয়— এমন একজন আমাদের ওপর দায় চাপাতে বইয়ে আগুন দেন।

 

/এসএমএ/এপিএইচ/
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ৩ জন কারাগারে
ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের নতুন পরিকল্পনা যুদ্ধাপরাধের শামিল: জাতিসংঘ
আহমদ ছফার শেখ মুজিব
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
