X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বনানীর সিসা বারে হত্যা: ২ আসামি রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯
ছুরিকাঘাতে নিহত রাহাত হোসেন রাব্বি

পূর্ব শত্রুতার জেরে রাজধানীর বনানী এলাকার ‘সিসা বারে’ ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি নামের ৩১ বছরের এক যুবককে খুনের দায়ে প্রধান আসামি আব্দুল মালেক মুন্নার তিন দিন ও মাকসুদুর রহমান হামজার ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এস আই আমজাদ শেখ দুই জনকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন।

পরে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক মুন্নার ৩ ও হামজার ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) কুমিল্লা থেকে তাদের গ্রেফতার করে র‌্যাব।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ভিডিওতে দেখা গেছে, রাব্বি সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় প্রথমে তিন জন তাকে ঘিরে ধরে। এরমধ্যেই তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাদের মধ্যে একজন রাব্বিকে কিছু একটা দিয়ে পেটাতেও দেখা গেছে। পরে রাব্বি পেছনের দিকে সরে লিফটের সামনে চলে এলে একজনকে দুই দফা কিছু একটা দিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারতে দেখা যায়। সবশেষে আরেকজন এসে তার ডান হাতের কনুইতে ছুরিকাঘাত করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

এ ঘটনায় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল বনানী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় চার জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীখুনরিমান্ড
সম্পর্কিত
রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু
ধানমন্ডি ৩২ ও বাংলামোটরে ককটেল বিস্ফোরণ
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
সর্বশেষ খবর
নওগাঁয় বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকছে পানি
নওগাঁয় বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকছে পানি
কলকাতায় ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চে বাধা, ক্ষুব্ধ বিবেক অগ্নিহোত্রী
কলকাতায় ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চে বাধা, ক্ষুব্ধ বিবেক অগ্নিহোত্রী
রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু
রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু
আ.লীগের মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে: মঈন খান
আ.লীগের মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে: মঈন খান
সর্বাধিক পঠিত
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media