সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০
গ্রেফতার হুমায়ুন কবির

কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি মো. হুমায়ুন কবিরকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

রবিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর তুরাগ থানার রানাভোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের একটি চৌকস টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি হুমায়ুন কবির তুরাগ এলাকায় অবস্থান করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে রানাভোলা এলাকায় অভিযান করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপি জানায়, গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

 

/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতগ্রেফতার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media