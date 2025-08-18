শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি গ্রেফতার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি মো. হুমায়ুন কবিরকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
রবিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর তুরাগ থানার রানাভোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের একটি চৌকস টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি হুমায়ুন কবির তুরাগ এলাকায় অবস্থান করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে রানাভোলা এলাকায় অভিযান করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিএমপি জানায়, গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।