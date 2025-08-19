X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০০
হাসানুল বান্না

অসুস্থতার কারণে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন টিমের সদস্য প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম এ তথ‍্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না চিফ প্রসিকিউটর বরাবর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। চিফ প্রসিকিউটর তার আবেদন মঞ্জুর করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন।

প্রসিকিউটর তামিম আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি জন্ডিস ও লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত। নিয়োগের পর কয়েকদিন অফিস করার পরই তার শরীরে এই জটিল রোগ ধরা পড়ে। এরপর থেকেই তিনি ছুটিতে ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ১ জানুয়ারি প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী জজ কোর্টের আইনজীবী হাসানুল বান্না।

 

/বিআই/এপিএইচ/
বিষয়:
পদত্যাগআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
