মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫১আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫১
সচিবালয়ের সামনের সড়কে জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের বিক্ষোভ

প্রায় তিন ঘণ্টা সচিবালয়ের ২ নম্বর গেটের সামনে অবস্থানের পর আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছেড়েছেন জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতরা। আগামী রবিবারের (২৪ আগস্ট) মধ্যে আসামিদের জামিনের বিষয়ে আইন উপদেষ্টার ব্যাখ্যা ও পুলিশি হামলার ঘটনায় দৃশ্যমান বিচার না হলে আন্দোলন শুরুর হুঁশিয়ারি দেন তারা।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে অবস্থান কর্মসূচি তুলে নেন তারা। পরে ওই এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এরআগে বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নেন জুলাই আন্দোলনের শহীদ পরিবার ও আহতরা। তাদের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে জুলাই গণহত্যার আসামিরা জামিন পাচ্ছেন এবং আইন উপদেষ্টা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

এর আগে ১১টার আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পদত্যাগ দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা। পরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং হত্যা মামলার আসামিদের জামিন দেওয়া বিচারকদের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের সামনে যান জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা। এ সময় পুলিশের বাধার মুখে সেখানেই অবস্থান নেন তারা।

সড়ক ছেড়ে দেওয়ার সময় আন্দোলনকারীরা বলেন, জুলাই হত্যাকাণ্ডের আসামিরা কেন জামিন পাচ্ছেন, তা নিয়ে আইন উপদেষ্টাকে আগামী রবিবারের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে। সেই ব্যাখ্যা প্রধান উপদেষ্টাকে জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে। আজকের কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি হামলা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে দৃশ্যমান বিচারের দাবি জানান তারা।

 

সচিবালয়আহতঅবস্থান কর্মসূচিজুলাই শহীদ
