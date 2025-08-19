কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম পরিতোষ চন্দ্র (৫০)। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী তোফায়েল জানান, সকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন পরিতোষ চন্দ্র। দ্রুত কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে ঢামেকে নেওয়া হয়। তবে সেখানে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই চিকিৎসক জানান আর বেঁচে নেই।
তিনি আরও জানান, পরিতোষের হাজতি নম্বর ২৪০৯৫/২৫। বাবার নাম শ্রী যগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর। তবে কোন মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন সে তথ্য জানা যায়নি।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত করা হবে। পরবর্তীতে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।