X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম পরিতোষ চন্দ্র (৫০)। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কারারক্ষী তোফায়েল জানান, সকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন পরিতোষ চন্দ্র। দ্রুত কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে ঢামেকে নেওয়া হয়। তবে সেখানে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই চিকিৎসক জানান আর বেঁচে নেই।

তিনি আরও জানান, পরিতোষের হাজতি নম্বর ২৪০৯৫/২৫। বাবার নাম শ্রী যগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর। তবে কোন মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন সে তথ্য জানা যায়নি।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত করা হবে। পরবর্তীতে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

/এআইবি/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
ঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
রাজধানীতে ফুটপাত থেকে ২ জনের লাশ উদ্ধার
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কারখানা মালিকের মৃত্যু 
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর
বেশি দামে অন্যত্র সার বিক্রি, বিসিআইসির ডিলারকে জরিমানা
বেশি দামে অন্যত্র সার বিক্রি, বিসিআইসির ডিলারকে জরিমানা
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা
এনবিআরের ১৭ কর্মকর্তার সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
এনবিআরের ১৭ কর্মকর্তার সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media