বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
নতুন মামলায় গ্রেফতার পলক-আতিক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১২:২৯আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১২:২৯
জুনাইদ আহমেদ পলক ও আতিকুল ইসলাম

জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার ট্রাক ড্রাইভার মো. হোসেন হত্যা মামলায় সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও উত্তরা পূর্ব থানাধীন ইসতিয়াক মাহমুদ হত্যা মামলায় ঢাকা উত্তরের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। 

বুধবার (২০ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ মিজবাহ উর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাদের গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন। 

পলকের মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই মালবাহী ট্রাক গাবতলীতে পার্কিং করে ভাড়া বাসায় যাচ্ছিলেন ড্রাইভার মো. হোসেন। দুপুর আড়াই টার দিকে চাঁদ উদ্যানের হোসেন মার্কেটের এলাকায় পৌঁছালে আসামিদের ছোঁড়া গুলি বুকের বাম পাশ ছিদ্র করে ঢুকে যায়। পরের দিন রাত ৩টায় ছেলের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন মা রীনা বেগম। এ ঘটনায় গত ৩১ আগস্ট মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলাটি করেন নিহতের মা। 

আতিকের মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই ইসতিয়াক মাহমুদ নামে এক ব্যবসায়ীসহ অন্যান্যরা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরা পূর্ব থানাধীন চার নং সেক্টরস্থ আজমপুর নওয়াব হাবিবুল্লাহ হাই স্কুলের সামনে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ হামলা চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। ইসতিয়াকের পেটে গুলি লাগে। তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। পরে গত ২৯ অক্টোবর মামলা দায়ের করেন।  

 

বিষয়:
আদালতরিমান্ডজুনাইদ আহমেদ পলকআতিকুল ইসলামবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
