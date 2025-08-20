X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
ভূমি আপিল বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯
মো. মাহমুদ হাসান (ছবি: সংগৃহীত)
সরকার ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহমুদ হাসানকে নিয়োগ দিয়েছে। তাকে গ্রেড-১ দেওয়া হয়েছে।
 
বুধবার (২০ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ আদেশ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। 
 
উল্লেখ্য, বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান এতদিন ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যানের রুটিন দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
 
একই দিন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্য আদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. দেলোয়ার হোসেনকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। 
 
