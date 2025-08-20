X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
শাহবাগে ইয়াবাসহ ২ কারবারি গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩
গ্রেফতার ব্যক্তিরা

রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদককারবারিকে গ্রেফতার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উত্তরা বিভাগ। বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ডিবি উত্তরা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. হেলাল উদ্দিন ভূঁইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো—মোহাম্মদ আলিম (৩৩) ও তুষার হোসেন (১৮)।

এডিসি মো. হেলাল উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, আজ সকাল ৬টা ১০ মিনিটের দিকে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম শাহবাগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের গেটের সামনে মৎস্যভবন থেকে শাহবাগগামী সড়ক থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিবির এই কর্মকর্তা।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীগ্রেফতারমাদক দ্রব্য
জুলাই মাসে ৪২৭ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৮০, শীর্ষে ঢাকা: বিআরটিএ
মহাখালী সাততলা বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে
বাড্ডায় চলন্ত গাড়িতে অচেতন হয়ে চালকের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media