শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাসের আগুনে শিশুসহ দগ্ধ ৮

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৪আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৪
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাসের আগুনে শিশুসহ একই পরিবারের আট জন দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাত ৩টার দিকে চিটাগাং রোডের হীরাঝিল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. সুলতান মাহমুদ শিকদার এ তথ্য জানান।

দগ্ধরা হলেন— হাসান (৪০), তার মেয়ে জান্নাত (৪), আরেক মেয়ে মুনতাহা (৮), হাসানের স্ত্রী সালমা (৩২), তাদের নবজাতক সন্তান ইমাম উদ্দিন (এক মাস)। এছাড়া পরিবারের আরও তিন জন— আরাফাত (১৮), তৃষা আক্তার (১৭) ও আসমা (৩৫) দগ্ধ হয়েছেন।

হাসানের শরীরের ৪৪ শতাংশ, জান্নাতের ৪০ শতাংশ, মুনতাহার ৩৭ শতাংশ, সালমার ৪৮ শতাংশ, ইমামের ৩০ শতাংশ, আরাফাতের ১৫ শতাংশ, তৃষার ৫৩ শতাংশ এবং আসমা শরীরের ৪৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

জানা গেছে, তিতাস গ্যাস সরবরাহ লাইনের লিকেজ থেকে ঘরে গ্যাস জমে ছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়লে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাসানের বন্ধু হাবিবুর রহমান জানান, বিকট শব্দের পরপরই ঘরে আগুন ধরে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় তিনি আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

তিনি বলেন, ঘরটি টিনশেড, তাপ কমানোর জন্য ওপরে ফলস সিলিং লাগানো ছিল। আগুনে সেগুলো পুড়ে শরীরে পড়ে। এতে তারা আরও বেশি দগ্ধ হন।

ডা. সুলতান মাহমুদ শিকদার বলেন, ওই আট জনের বেশিরভাগের শরীরের প্রায় অর্ধেকের বেশি দগ্ধ হয়েছে। শুধু একজনের শরীর পুড়েছে ১৫ শতাংশ।

বিষয়:
অগ্নিকাণ্ড
যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটকবাহী বাস উল্টে নিহত ৫
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
বেবিচকে ঝুলে আছে ৮৮৬ কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণ
সুনামগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, আহত ১৫
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
