বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ‘কালো শক্তি’ আখ্যায়িত করায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্র-জনতা। তাদের অবস্থান ঘিরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল থেকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ফজলুর রহমানের বাসার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন ছাত্র-জনতা। সেখানে সেনাবাহিনীর সদস্য ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে।
অবস্থানরত বিক্ষোভকারীরা বলেন, ফজলুর রহমান বিপ্লবীদের যেভাবে রাজাকারের বাচ্চা বলছেন, তাদের যে পরিমাণে কালো শক্তি বলছেন এবং তিনি বলছেন আমরা ২৪ এ অভিনয় করছি। আমরা আসলে অভিনয়টা করতে এসেছি এবং এখানে আজ তাকে গ্রেফতারের অভিনয় করা হবে।
তারা জানান, আমাদের দাবি, ফজলুর রহমানকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আমরা সুশীলভাবে আন্দোলন করেছি, প্যাসিভভাবে আন্দোলন করেছি। কিন্তু অন্তবর্তী সরকার আমাদের আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর থেকে আর কোনও মিনমিনা হবে না। আজ যেমন ফজলুর রহমানের বাসার সামনে এসে চোখে চোখে রেখে কথা বলছি, এরপর থেকে যে কেউই ২৪ এর মহত্বকে খাটো করতে চাইবে তাদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা কথা হবে। আমরা বিপ্লবী জনতা– চোখে চোখ রেখে কথা বলবো।
এদিকে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের একটি বক্তব্য ঘিরে রাজনীতিতে উত্তাপ তৈরি হয়েছে। তার মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন ছাত্র-জনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনেকে।
ঢাবিতে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে তার দল বিএনপিও তাকে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে শোকজ করেছে।
পুলিশ জানায়, সোমবার সকাল থেকে জুলাই আন্দোলন করা কিছু লোক সেগুনবাগিচায় ফজলুর রহমানের বাসার সামনে জড়ো হন। এ সময় জুলাই আন্দোলন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় তাকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।
এ প্রসঙ্গে ডিএমপির রমনা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সকালে জুলাই আন্দোলন করা কিছু লোক ফজলুর রহমানের বাসার সামনে অবস্থান নেন। আমাদের পুলিশ সদস্যরা সেখানে গিয়েছেন। পুলিশ তাদের সঙ্গে কথা বলছে।