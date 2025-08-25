X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্ত্রী-সন্তানসহ হোটেলে প্রবাসীর মৃত্যু: চাচা রফিকুল রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১১আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১১
আদালত চত্বরে রফিকুল ইসলাম (ছবি: সংগৃহীত)

অসুস্থ ছেলেকে চিকিৎসা করানোর জন্য ঢাকায় এসে স্ত্রী ও সন্তানসহ প্রবাসী মনিরের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলায় রফিকুল ইসলাম নামে তাদের এক আত্মীয়ের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন আসামিকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার উপপরিদর্শক মো. জালাল উদ্দিন ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ঘটনার পর গত ১ জুলাই রফিকুলকে গ্রেফতার করে পরে দুই দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সৌদি প্রবাসী মনির প্রবাসে থাকাকালে ঢাকাসহ গ্রামের জায়গা জমির দেখাশোনা করতেন তার চাচাতো চাচা রফিকুল ইসলাম। গত ২৮ জুন অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য মনির তার স্ত্রীসহ রফিকুলের কাছে ঢাকায় আসে। রফিকুলসহ এসপিআরসি হাসপাতালে সন্তান নাইম হোসেন ওরফে আরাফাতকে নিয়ে যান। ডাক্তারের সিরিয়াল না পাওয়ায় বিকাল সাড়ে ৪টায় মগবাজারের সুইট স্লিপ আবাসিক হোটেলের ১০৩ নম্বর রুমে উঠেন। ৫টার দিকে একই এলাকার ভর্তা ভাত রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে হোটেলে আসেন। খাবার খাওয়ার পর রাতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে রফিকুল তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দুপুরের দিকে স্ত্রী, সন্তানসহ মনির মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের ভাই গত ১ জুলাই রমনা থানায় হত্যা মামলা করেন।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
সম্পর্কিত
গুলশান এলাকায় অবৈধ সিসা লাউঞ্জ-মাদক বার বন্ধ চেয়ে আইনি নোটিশ
জাবির সাবেক সহকারী প্রক্টর জনি রিমান্ডে
তৌহিদ আফ্রিদি রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
মাছের তেল বা ওমেগা-৩ এর উপকারিতা সম্পর্কে জানেন?
মাছের তেল বা ওমেগা-৩ এর উপকারিতা সম্পর্কে জানেন?
১৮ কোটি টাকায় সারাদেশে ফুটবল জাগানোর পরিকল্পনা 
১৮ কোটি টাকায় সারাদেশে ফুটবল জাগানোর পরিকল্পনা 
সরকারের ভেতরে ছোট ছোট সরকার ভেঙে দিতে হবে: সাইফুল হক
সরকারের ভেতরে ছোট ছোট সরকার ভেঙে দিতে হবে: সাইফুল হক
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে নবম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ মঙ্গলবার
জুলাই গণহত্যাশেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে নবম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ মঙ্গলবার
সর্বাধিক পঠিত
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media