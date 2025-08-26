X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
ফুলবাড়ী দিবস আজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৩আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৩
নিহতদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ

রক্তে লেখা ‘ফুলবাড়ী চুক্তি’র পূর্ণ বাস্তবায়ন, নেতাদের নামে থাকা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং জরিমানা আদায় করে খুনি জালিয়াত এশিয়া এনার্জিকে (জিসিএম)  দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি নিয়ে দেশব্যাপী আজ ২৬ আগস্ট ‘ফুলবাড়ী দিবস’ পালন করতে যাচ্ছে তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

আজ ২৬ আগস্ট। ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডি দিবস। ২০০৬ সালের এই দিনে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খনি প্রকল্প বাতিল, জাতীয় সম্পদ রক্ষা এবং এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ী থেকে প্রত্যাহারসহ ৬ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিন জন এবং আহত হন অনেকে। সেই আন্দোলনের পর থেকে এই দিনটিকে ‘ফুলবাড়ী দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। ২০০৬ সালের এই দিনে ৬ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেন ফুলবাড়ীর সাধারণ মানুষ। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিশ ও তৎকালীন বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৩ জন। আহত হন অনেকে। ঘটনার ১৩ বছর পরেও পূরণ হয়নি সেই ৬ দফা দাবি।

সেদিনের ঘটনার পর দিনাজপুরের ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর, বিরামপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ৩০ আগস্ট তৎকালীন সরকার দাবি মেনে নিয়ে ‘ফুলবাড়ী চুক্তি’ করতে বাধ্য হয়।

দিবসটি উপলক্ষে প্রতিবছর তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি প্রতিবছরের মতো নানা কর্মসূচি পালন করবে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ফুলবাড়ীর নিমতলায় সমাবেশ, মিছিল ও নিহতদের স্মৃতি স্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে। পাশাপাশি সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ দেশেএ সব শহীদ মিনারে সমাবেশসহ নানা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে তারা।

 

