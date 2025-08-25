হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২৫ বিচারপতি নিয়োগ

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য ২৫ জনকে বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সোমবার (২৫ আগস্ট) আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ আবু তাহেরের সই এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নিম্নের ১-২৫ ক্রমিকে উল্লিখিত ২৫ জন ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক ২ বছরের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন।
নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতিরা হলেন—১. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আনোয়ারুল ইসলাম (শাহীন), ২. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সিনিয়র জেলা জজ) মো. সাইফুল ইসলাম, ৩. চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ মো. নুরুল ইসলাম, ৪. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) শেখ আবু তাহের, ৫. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল (সিনিয়র জেলা জজ) আজিজ আহমদ ভূঞা, ৬. সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট রাজিউদ্দিন আহমেদ, ৭. সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ফয়সল হাসান আরিফ, ৮. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব (সিনিয়র জেলা জজ) এস এম সাইফুল ইসলাম, ৯. সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মো. আসিফ হাসান, ১০. সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মো. জিয়াউল হক, ১১. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল দিহিদার মাসুম কবীর, ১২. হবিগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ জেসমিন আরা বেগম, ১৩. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিব (সিনিয়র জেলা জজ) মুরাদ-এ-মাওলা সোহেল, ১৪. ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন, ১৫. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর (সিনিয়র জেলা জজ) মো. রাফিজুল ইসলাম, ১৬. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মনজুর আলম, ১৭. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. লুৎফর রহমান, ১৮. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিম, ১৯. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাতেমা আনোয়ার, ২০. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদ হাসান, ২১. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুর রহমান, ২২. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ হাসান যুবাইর, ২৩. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ. এফ. এম সাইফুল করিম, ২৪. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী উর্মি রহমান এবং ২৫. ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এস. এম. ইফতেখার উদ্দিন মাহামুদ
এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।