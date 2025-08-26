সাবেক ভারপ্রাপ্ত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম রিমান্ডে

ঢাকার আশুলিয়ার শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার, সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাহফুজুর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন তাকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক মো. মজিবুর রহমান ভূইয়া ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে আশুলিয়ার শিমুলিয়া ইউনিয়ন এলাকা থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করা হয়।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইল মীর সুপার মার্কেট এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন কাপড় ব্যবসায়ী মো. মনিরুজ্জামান। ঘটনার দিন আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর এ বছরের ১১ জানুয়ারি মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী সাজেদা পারভীন আশুলিয়া থানায় মামলাটি করেন।