মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
আল্টিমেটাম রাত ৮টা পর্যন্ত

দাবি না মানলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

ঢাবি প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৭আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৭
শাহবাগ সড়কে আন্দোলনকারীরা

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রোকনুজ্জামানকে হত্যার হুমকি এসেছে— এমন অভিযোগ করে হুমকিদাতার বিচার এবং তিন দফা দাবিতে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৩ টা থেকে রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করে রেখেছেন বুয়েটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে রাত ৮টা পর্যন্ত আল্টিমেটাম দিয়েছেন তারা। দাবি না মানলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন আন্দোলনকারীরা। রাত ৮টা পর্যন্ত শাহবাগ ছাড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই তাদের।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা ট্রিবিউনকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সাকিবুল হক লিপু।

তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আশ্বাস বা আলাপ আলোচনা হয়নি। আমরা রাত ৮টা পর্যন্ত আল্টিমেটাম দিয়েছি। তাই রাত ৮টা পর্যন্ত আমরা শাহবাগেই অবস্থান করবো।

তিনি বলেন, এসময় পর্যন্ত দাবি মেনে না নেওয়া হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেবো।

তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. ইঞ্জিনিয়ারিং নবম গ্রেড বা সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদে প্রবেশের জন্য সবাইকে নিয়োগ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোটার মাধ্যমে কোনও পদোন্নতি নয়, এমনকি অন্য নামে সমমান পদ তৈরি করেও পদোন্নতি দেওয়া যাবে না।

২. টেকনিক্যাল দশম গ্রেড বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদের নিয়োগ পরীক্ষা ডিপ্লোমা ও বিএসসি ডিগ্রিধারী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৩. ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি ব্যতীত প্রকৌশলী পদবি ব্যবহারকারীদের বিষয়ে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নন অ্যাক্রিডেট বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সগুলোকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আইবি-বিএইটিই অ্যাক্রিডেশনের আওতায় আনতে হবে।

এর আগে, নবম গ্রেডে ডিপ্লোমাধারীদের নিয়োগ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে তিন দফা দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় ‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’ নামে শিক্ষার্থীদের একটি প্লাটফর্ম। সেখানে যোগ দেন বুয়েটসহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও।

 

