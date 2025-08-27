মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু

মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দি মো. কামাল উদ্দিন গোলদার (৭৫) মারা গেছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে অসুস্থ অবস্থায় গত ১৪ আগস্ট কারারক্ষীরা কামাল উদ্দিনকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টা ২০ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
নিহত কামাল উদ্দিন গোলদারের গ্রামের বাড়ি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বিরাট গ্রামে।
কারা সূত্রে জানা গেছে, তিনি ১৯৭৩ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধ আইনের অধীন আইসিটি-বিডি মামলা নং-১১/২০১৭ মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন।