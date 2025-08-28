৩ দাবিতে কমপ্লিট শাটডাউনে দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

তিন দাবিতে দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) বন্ধ রয়েছে সব ধরনের পরীক্ষাও।
বুধবার (২৭ আগস্ট) শাহবাগ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল থেকে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।
এর আগে, বুধবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করে।
গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকাল থেকে তিন দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। বুধবার বেলা ১১টার দিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তারা বেলা দেড়টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় তাদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। তখন লাঠিপেটার ঘটনাও ঘটে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন।
পুলিশের লাঠিপেটার পর বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আবারও শাহবাগে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। রাত সাড়ে ১০টার পর তারা শাহবাগ মোড় ত্যাগ করেন।