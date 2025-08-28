X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সময় টিভির পরিচালক পদ ফিরে পেলেন আহমেদ জোবায়ের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৮
আহমেদ জোবায়ের

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভির সাবেক এমডি আহমেদ জোবায়েরকে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ২০২৪ সালের ১ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত তার সব বকেয়া পরিশোধ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের কোম্পানি বেঞ্চ এ রায় দেন। তার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে সময় টিভির এমডি ও সিইও পদ থেকে আহমেদ জোবায়েরকে অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়।

২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট আহমেদ জোবায়েরের আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেন হাইকোর্ট। সেদিন আদালতে সিটি গ্রুপের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করীম।

গণমাধ্যমের খবর অনুসারে, গত বছরের ১০ আগস্ট গুলশানের সিটি হাউজে সময় মিডিয়া লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভায় নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্ধারণ করা হয়।

এতে বলা হয়, গুলশানের সিটি হাউসে সময় মিডিয়া লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময় টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে আহমেদ জোবায়েরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একই সভায় পরিচালক শম্পা রহমানকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সময় মিডিয়া লিমিটেডের সব কার্যক্রম এখন থেকে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশনায় পরিচালিত হবে।

পরে এ অব্যাহতির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের কোম্পানি বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন আহমেদ জোবায়ের।

