বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬
দুর্নীতি দমন কমিশন

সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চার শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মামলা দায়েরের এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন। আসামিদের বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংকের সিএসআর খাতের ৫ কোটি টাকা ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে বিতরণ না করে আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আক্তার হোসেন জানান, ২০২৩ সালের ২৫ জুন ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট (এফএডি), সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিভিশন থেকে গুলশান করপোরেট শাখায় আইবিসিএ-এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই অর্থের উদ্দেশ্য ছিল—  ঈদুল আজহা উপলক্ষে সারা দেশের আট হাজার বিধবা, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও ছিন্নমূল পরিবারের প্রতিজনের মধ্যে ৬ হাজার ২৫০ টাকা মূল্যের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাস্তবে কোনও খাদ্যসামগ্রী তারা বিতরণ করেননি। উপকারভোগীর তালিকা, রশিদ বা স্বাক্ষর সম্বলিত কোনও নথিও পাওয়া যায়নি।

এসব অর্থ নিয়ম বহির্ভূতভাবে তখনকার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকিজ উদ্দিনের প্রতিনিধি এস, এম, জামাল উদ্দীন রাসেলের কাছে নগদে প্রদান করেন ইসলামী ব্যাংকের গুলশান করপোরেট শাখার ইনচার্জ (ভারপ্রাপ্ত) এস. এম. সুলতান আহমেদ। পরবর্তী সময়ে এস. এম. জামাল উদ্দীন রাসেল এই ৫ কোটি টাকা আকিজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করেন।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদানের জন্য সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল মওলা, সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিফতাহ উদ্দিন ও মো. আকিজ উদ্দিনের নির্দেশে ব্যাংকটির কর্মকর্তা এ এম শহীদুল এমরান এবং মোশতাক আহমেদ শাখা ইনচার্জকে চাপ প্রয়োগের কথা জানান।

মামলার আসামিরা হলেন— সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল মওলা (৬২), সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মিফতাহ উদ্দিন (৪৬) ও মোঃ আকিজ উদ্দিন এবং সিনিয়র এসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এস. এম. সুলতান আহমেদ।

 

মামলাদুদকদুর্নীতিইসলামী ব্যাংক
