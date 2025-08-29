নুরের ওপর হামলায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিচার চাইলেন রাশেদ খান

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিচার চেয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘আমাদের ওপর সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে হামলা করা হয়েছে। নুরুল হক নুরসহ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সোয়া ১১টায় কাকরাইলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিক্যালে রওনা হওয়ার সময় সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব অভিযোগ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল।
রাশেদ খান বলেন, ‘পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমাদের প্রতি নির্দয়ভাবে হামলে পড়েছে। আমাদেরকে দলীয় কার্যালয়েও গিয়ে পিটিয়েছে। অথচ বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারও আমাদের প্রতি এমন আচরণ করেনি।’
প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ‘সরকার কার স্বার্থে ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টিকে রক্ষার চেষ্টা করছে। তারা আবারও হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশের মানুষ তা মেনে নেবে না।’ তিনি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তিকে আহ্বান জানান।