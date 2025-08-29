X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
নুরের ওপর হামলায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিচার চাইলেন রাশেদ খান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৫আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৯
সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে রাশেদ খান

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিচার চেয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘আমাদের ওপর সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে হামলা করা হয়েছে। নুরুল হক নুরসহ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সোয়া ১১টায় কাকরাইলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিক্যালে রওনা হওয়ার সময় সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব অভিযোগ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল।

রাশেদ খান বলেন, ‘পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমাদের প্রতি নির্দয়ভাবে হামলে পড়েছে। আমাদেরকে দলীয় কার্যালয়েও গিয়ে পিটিয়েছে। অথচ বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারও আমাদের প্রতি এমন আচরণ করেনি।’

প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ‘সরকার কার স্বার্থে ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টিকে রক্ষার চেষ্টা করছে। তারা আবারও হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশের মানুষ তা মেনে নেবে না।’ তিনি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তিকে আহ্বান জানান।

বিষয়:
নুরুল হক নুরহামলাআহতগণঅধিকার পরিষদ
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নুরের ওপর হামলা: মামুনুল হক
নুর গুরুতর আহত হয়েছেন জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীদের হামলায়: জামায়াত সেক্রেটারি
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
