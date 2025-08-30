X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাকরাইলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে সেনাবাহিনী-পুলিশসহ আহত অনেকে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫০আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫০
আইএসপিআর-এর লোগো

রাজধানীর কাকরাইল এলাকায় দুটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ সংঘর্ষে সেনাবাহিনী ও পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্যসহ অনেকে আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। 

এতে হয়, সংঘর্ষের শুরুতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করলে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা কামনা করা হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংগঠিতভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। এতে পুলিশের কয়েকজন এবং সেনাবাহিনীর অন্তত ৫ সদস্য আহত হন।

আইএসপিআর বলছে, ঘটনার শুরুতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানায় এবং বিদ্যমান আইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু বারবার অনুরোধ উপেক্ষা করে কতিপয় নেতাকর্মী মশাল মিছিল বের করে সহিংসতা বাড়িয়ে তোলে। পরে রাত ৯টার দিকে তারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন দেওয়ারও চেষ্টা চালায়।

সহিংসতার কারণে বিজয়নগর, নয়াপল্টন ও আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে জনদুর্ভোগ চরমে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বল প্রয়োগে বাধ্য হয়।

আইএসপিআর আরও জানায়, মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। সেনাবাহিনী সরকারের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে, জননিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে তারা সর্বদা বদ্ধপরিকর এবং যেকোনও সহিংসতা দমন করতে কঠোর অবস্থান নেবে।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশআইএসপিআরআহতগণঅধিকার পরিষদবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
সম্পর্কিত
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
সর্বশেষ খবর
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা
সর্বাধিক পঠিত
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media