X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ধানমন্ডিতে ১২ বছরের গৃহকর্মীর আত্মহত্যার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩১ আগস্ট ২০২৫, ০২:১১আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০২:১২
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর ধানমন্ডিতে মারিয়া খাতুন (১২) নামে এক গৃহকর্মী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকাল ৩টার দিকে ধানমন্ডির ৯/এ রোডের ৩৬ নম্বর বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

মারিয়ার নানি বকুলি বেগম জানান, নাসরীন সুলতানার ওই বাসায় চার মাস ধরে গৃহকর্মীর কাজ করছিল। তিনি নিজেও ওই বাসায় প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ করছেন। বিকালে পরিবারের সবার অগোচরে মারিয়া ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয়।

পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মারিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

মারিয়া কেন আত্মহত্যা করেছে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি তার নানি বকুলি বেগম।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ধানমন্ডি থানায় অবগত করা হয়েছে।

নিহত মারিয়া কিশোরগঞ্জের তারাইল উপজেলার মৃত মাসুদ ইসলামের মেয়ে।

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
আত্মহত্যাঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
নুরুল হকের খোঁজ নিয়েছেন খালেদা জিয়া
জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষ, আহত ২ সাংবাদিক 
নুরের ‘মস্তিষ্কে ও চোখে রক্তক্ষরণ’, হাসপাতালে মঈন খান
সর্বশেষ খবর
নুরুল হকের খোঁজ নিয়েছেন খালেদা জিয়া
নুরুল হকের খোঁজ নিয়েছেন খালেদা জিয়া
কুমিল্লায় মাদক নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
কুমিল্লায় মাদক নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার আমিরাতও পাত্তা পেলো না
পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার আমিরাতও পাত্তা পেলো না
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
সংঘর্ষের পর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি
সংঘর্ষের পর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media