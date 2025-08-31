পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দিলে এনসিটিবি বন্ধের হুঁশিয়ারি এনসিপির

পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দিলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। কাজ দেওয়ার উদ্যোগ জানিয়েছে দলটি।
রবিবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে এনসিটিবি কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এমন হুঁশিয়ারি দেন এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের নেতারা।
এ সময় পুস্তক শাখার অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। তারা বিদেশে বই ছাপানোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
শ্রমিং উইংয়ের কেন্দ্রীয় নেতা হাসান বলেন, যেখানে আমাদের দেশের লাখ লাখ শ্রমিক বেকার, সেখানে আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। এতে আমাদের শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে না। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই কাজ করতে হবে।
এনসিপি শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম বলেন, চব্বিশের অভ্যুত্থানে শত শত শ্রমিক শহীদ হয়েছেন। তারা যে নতুন বন্দোবস্তের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সেটা বাস্তবায়ন হয়নি। বরং মালিকপক্ষের বন্দোবস্ত ঠিকই হয়েছে। এখনও দেশের লাখ লাখ শ্রমিক বেকার। তাই শ্রমিকের রুটি-রুজির হক অন্য দেশের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ নেই।